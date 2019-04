Briten akzeptieren Brexit-Verschiebung bis Oktober

EU27/UK have agreed a flexible extension until 31 October. This means additional six months for the UK to find the best possible solution.

Ohne die Einigung auf eine Verschiebung hätte am Freitag ein ungeregelter Brexit mit schwerwiegenden Folgen für Bürger und Wirtschaft gedroht. Die «flexible» Verschiebung bedeutet nun , dass die Briten auch früher austreten könnten – etwa wenn das britische Unterhaus das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen doch noch annimmt.

Die Verschiebung auf den 31. Oktober sei «vernünftig», schrieb Maltas Regierungschef Joseph Muscat auf Twitter. Sie gebe Grossbritannien Zeit, «endlich seinen Weg zu wählen». Die Überprüfung im Juni werde es erlauben, «die Lage zu bewerten».

A #Brexit extension until 31 October is sensible since it gives time to UK to finally choose its way. The review in June will allow #EUCO to take stock of the situation -JM

