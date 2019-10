Brexit: Und sie bewegen sich doch

Am Dienstag kommen die Europaminister zusammen, um einen möglichen Beschluss vorzubereiten. Die Verhandler müssten sich folglich nach diesem Wochenende mehr oder weniger einig werden. Gelingt das nicht, droht am 31. Oktober ein ungeregelter Brexit, mit üblen Folgen für die Wirtschaft. Der britische Premierminister Boris Johnson schliesst bislang aus, Brüssel um eine weitere Verschiebung zu bitten, obwohl ihn ein Gesetz des Unterhauses dazu zwingt.

Die Bewegung in dem Streit kommt unerwartet. «Die Briten haben umgeschaltet: von konfrontativ auf lösungsorientiert», hiess es in Brüssel. Noch am Dienstag streute London, die Verhandlungen über einen geregelten EU-Austritt seien nahezu tot. Die Schuld schoben die Briten vor allem auf Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Regierung in London hatte – vermutlich etwas verfälschte – Aussagen Merkels aus einem Telefonat mit Johnson an die Medien durchgestochen.

Doch am Donnerstag sprachen dann Johnson und sein irischer Amtskollege Leo Varadkar über einen Ausweg aus der Krise. Der Ire bezeichnete die Diskussionen als «sehr gut». Irlands Einschätzung ist bedeutend, denn der Konflikt zwischen London und der EU dreht sich darum, wie Zollkontrollen auf der irischen Insel zu verhindern sind.

Vertreter Irlands hätten nach dem Treffen viel Zuversicht verbreitet, hiess es in Brüssel. Am Freitagmorgen präsentierte der britische Brexit-Minister Stephen Barclay die Vorschläge dem EU-Chefverhandler Michel Barnier. Der Franzose informierte die Botschafter der Mitgliedstaaten, dass sich seiner Einschätzung nach neue Verhandlungen lohnten. Was genau Barclay vorgestellt hat, wurde zunächst nicht bekannt. EU-Diplomaten zufolge soll die Regierung aber bei zwei heiklen Punkten zu Änderungen bereit sein: beim Zollregime für Nordirland und beim Mitspracherecht des nordirischen Parlaments.

Das Prinzip Hoffnung als Lösung will Brüssel nicht mittragen

In Brüssel und London gab es Spekulationen darüber, dass Barclay eine Zollpartnerschaft vorgeschlagen haben soll. Bei diesem Modell würden Zöllner an den nordirischen Häfen entweder die Zollregeln Grossbritanniens oder der EU anwenden – je nachdem, ob die Ware in Nordirland bleibt oder weiter in die Republik Irland geht. Die Idee einer solchen Zollpartnerschaft wäre nicht neu. Johnsons Vorgängerin Theresa May hatte schon einmal einen ähnlichen Vorschlag für das gesamte Vereinigte Königreich ins Spiel gebracht. Der sogenannte Chequers-Plan wurde beim Gipfel in Salzburg vor gut einem Jahr von der EU abgelehnt, weil dieses Modell unerprobt gewesen sei. Chequers war auch der Grund, warum Johnson, damals britischer Aussenminister, zurücktrat.