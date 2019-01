Nachdem Theresa Mays jüngster Auftritt vor dem Unterhaus am Montag vor allem Ratlosigkeit und Empörung hervorgerufen hatte, weil die Premierministerin keine neuen Ideen zum Brexit-Prozess vorlegen konnte, machen sich jetzt wieder die britischen Parlamentarier an die Arbeit. Am kommenden Dienstag findet eine Sitzung zur nächsten Regierungsvorlage über ein EU-Austrittsgesetz statt, und zahlreiche Abgeordnete haben beschlossen, die Suche nach einem Kompromiss nun selbst in die Hand zu nehmen. Sechs Anträge liegen bisher für eine Abstimmung vor, die die Regierung in ihren Verhandlungen mit Brüssel mit Anweisungen versehen sollen. Welche davon letztlich zur Abstimmung gestellt werden, entscheidet im britischen Unterhaus der Speaker, John Bercow.