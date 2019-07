Boris Johnson ist neuer Parteichef der Tories

Ex-Aussenminister Boris Johnson und sein Nachfolger Jeremy Hunt hatten sich den 160'000 Parteimitgliedern in einer Urwahl zur Abstimmung gestellt. Der neue Tory-Vorsitzende wird auch Nachfolger der scheidenden britischen Premierministerin Theresa May. Johnson erhielt in der Urabstimmung um den Parteivorsitz 92'153 von rund 159'000 Stimmen und damit fast doppelt so viele Stimmen wie der amtierende Aussenminister Jeremy Hunt.