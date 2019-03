Alarm bei der SPD

Merkel signalisierte Frankreich an der Münchner Sicherheitskonferenz, dass Deutschland verstanden habe: «Wenn wir in Europa keine gemeinsame Kultur der Rüstungsexporte haben, dann ist die Entwicklung von gemeinsamen Waffensystemen gefährdet.» Beim Koalitionspartner SPD löste sie damit Alarm und Empörung aus. Man werde der Rüstung weder die Menschenrechte noch die Friedenspolitik opfern. «Wenn ein Blankoscheck für Exportmöglichkeiten in alle Welt unterschrieben werden muss», sagte Deutschlands früherer Aussenminister Sigmar Gabriel, «dann gibt es eben keine gemeinsame Rüstungsproduktion mit Frankreich.»

Die Weigerung der SPD fiel auch deswegen so kategorisch aus, weil diese sich in der Mehrheit weiss: Zwei von drei Deutschen lehnen Rüstungsexporte prinzipiell ab, vier von fünf wollen alle Ausfuhren in Krisengebiete verbieten. Strategisch steckt die Partei freilich im Dilemma: Sie kann schlecht bei jeder Gelegenheit mehr europäische Zusammenarbeit auch in Sicherheitsfragen fordern und gleichzeitig Kompromisse verweigern, die diese Kooperation faktisch erfordert.

Für Deutschland – wie auch für die Schweiz – ist die Rüstungsindustrie von geringer Bedeutung, sie macht gerade mal 0,2 Prozent aller Exporte aus. In Frankreich hingegen gehören die Rüstungskonzerne zum Rückgrat der Industrie und werden politisch von ganz links bis ganz rechts gehätschelt. Paris ist der drittgrösste Waffenexporteur der Welt, alleine an Saudiarabien gingen seit 2010 Rüstungsgüter im Wert von 11 Milliarden Euro.

Besser ohne deutsche Teile?

Wie sich weiterer Streit um Elektroschalter, Funkgeräte oder Radare vermeiden liesse, skizzieren Experten: Ein «De-minimis-Prinzip» könnte festlegen, dass Deutschland oder Frankreich die Lieferung eines Bauteils nicht untersagen darf, wenn dessen Wert unter einem bestimmten Prozentsatz bleibt. Solange die Unterhändler und die deutschen Koalitionspartner uneinig sind, hat Deutschland den Ausfuhrstopp nach Saudiarabien, der Ende dieser Woche eigentlich auslaufen sollte, noch einmal verlängert – bis Ende Monat.

Airbus hat in der Zwischenzeit bereits eine andere Lösung gefunden: Um den Export der Transportflugzeuge C295 zu vereinfachen, hat der Konzern begonnen, deutsche Bauteile «gezielt herauszudesignen» – zu ersetzen also. «German free» entwickle sich an den Rüstungsmessen gerade zu einem Verkaufsargument, sagte ein entgeisterter bayerischer Waffenhersteller dem «Spiegel».