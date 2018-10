Bericht: Ermittler haben Teile von Khashoggis Leiche gefunden

Nur wenige Momente nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan an einer weltweit beachteten Rede fragte: «Wieso wurde die Leiche nicht gefunden?», berichtete der britische Sender «Sky News» mit Bezug auf türkische Ermittlerkreise und Politiker, Teile der sterblichen Überreste des getöteten Jamal Kashoggi seien gefunden worden. Zuvor hatte bereits der türkische Oppositionspolitiker Dogu Perinçek auf dem Sender Haberler das Gleiche behauptet.

Zwei Quellen hätten ihr bestätigt, dass die Leichenteile gefunden worden seien, erklärte die Sky-Korrespondentin Alexa Crawford. «Der Körper war zerteilt worden. Mir wurden grausige Details bekannt, wie sein Gesicht entstellt worden sei», so Crawford. Eine der Quellen «mit einer sehr guten Position in der Politik und Verbindungen zu den Ermittlungen» habe zudem gesagt, die Überreste seien im Garten der Residenz des saudischen Konsuls Mohammed al-Otaibi gefunden worden. Auch Perinçek hatte das behauptet.

Diese Angaben sind unbestätigt. Präsident Erdogan hatte zuvor bei seiner Rede suggeriert, die Ermittler hätten die Leiche noch nicht gefunden. Türkische Ermittler haben die Residenz des Konsuls mehrfach durchsucht. Konsul al-Otaibi selbst verliess Istanbul vergangene Woche am Dienstagabend in Richtung Riad.

"Jamal Khashoggi's body parts have been discovered" - Sources have told @AlexCrawfordSky "grizzly details" about how Jamal Khashoggi's body parts were discovered.



