Ausgerechnet Mays schärfster Kritiker könnte ihr helfen

Theresa May hat in den vergangenen 36 Stunden eine schwere Niederlage erlitten und einen kleinen Sieg errungen. Die kommenden Tage werden zeigen, welches der beiden Ereignisse sich als ausschlaggebend erweist für das, was vom Brexit übrig ist. Die Niederlage war absehbar gewesen; gleichwohl hatte May in einer von vielen Fehlentscheidungen der letzten Zeit es nicht übers Herz gebracht, sie durch kluges Taktieren abzuwenden. Dass May – und nicht das Kabinett – solche Fehlentscheidungen weitgehend allein fällt, rührt daher, dass es keine funktionierende Regierung mehr gibt. Zahlreiche Minister haben sich abgewendet, andere planen ihren Sturz.