Den Humor nicht verloren: Donald Tusk bei seiner Rede in Brüssel. (Video: AFP/Reuters)

Die Briten nutzen für Einigungen in letzter Minute die Redewendung «in the eleventh hour». Gemeint ist damit sinngemäss ein Deal kurz vor zwölf – und kurz vor zwölf wäre aus Londoner Sicht womöglich der EU-Gipfel am 21./22. März. Dann könnte es zum Schwur kommen. Man müsse nur warten, wer zuerst blinzle, betonte Ex-Brexitminister David Davis in mehreren Zeitungsartikeln der vergangenen Tage, und London dürfe es nicht sein. Selbst nach dem Gipfeltreffen, soviel ist beiden Seiten bewusst, wäre noch eine Woche Zeit, um einen Deal vom britischen Unterhaus absegnen zu lassen. Und falls das nicht klappt, heisst es in Brüssel, gäbe es immer noch die Möglichkeit, den Austrittsprozess zu verlängern.

Weil der Brexit auch ein gewaltiges Politdrama ist, dürfen verbale Attacken nicht fehlen.

Weil der Brexit natürlich auch ein gewaltiges Politdrama ist, dürfen verbale Attacken nicht fehlen. Einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen könnte, lieferte Donald Tusk am Tag vor Mays Besuch in Brüssel. Mit seiner Aussage, dass die Brexiteers einen «besonderen Platz in der Hölle» verdienten, sorgte der EU-Ratspräsident für eine kalkulierte Provokation. Der Brexit-Beauftragte des Europäischen Parlaments, Guy Verhofstadt, setzte noch einen drauf: «Nun, ich bezweifle, dass Luzifer sie willkommen heissen würde. Denn nach dem, was sie Grossbritannien angetan haben, würden sie es wohl sogar schaffen, die Hölle zu spalten.» Ganz so spassig fanden das aber nicht alle. Unter den Mitgliedsstaaten gibt es einige, die mit Tusks Einlassung nicht glücklich sind. Oder wie es ein EU-Diplomat ausdrückt: «Der Kommentar ist vermutlich nicht besonders hilfreich.»