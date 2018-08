Auf das «absurde Unglück» folgt die Wut

Der Tag danach. 15. August. Ferragosto. Für die alten Römer war das der Festtag des Kaisers Augustus. Die Christen haben später Mariä Himmelfahrt daraus gemacht. In Italien ist Ferragosto der Höhepunkt des Sommers. Ein Tag, an dem praktisch niemand arbeitet. Man fährt mit Familie und Freunden ans Meer oder in die Berge, um sich zu erfrischen und zu essen, um das Leben zu feiern. Doch an diesem Mittwoch ist vielen Italienern nicht zum Feiern zumute. Zu nah sind die Bilder, das Video, der Tod. Der Einsturz der gewaltigen Autobahnbrücke in Genua hat das ganze Land verstört, ja schockiert.

Die Hauptstadt Liguriens hat diesen Ferragosto zum Trauertag ausgerufen, die Flaggen hängen auf halbmast, später am Tag ordnet die Regierung in Rom Staatstrauer an. Denn nicht nur Genua hat die Katastrophe heimgesucht, bei der mindestens 39 Menschen in den Tod gerissen wurden. Ganz Italien fühlt sich getroffen, in seinem Stolz als modernes Land, in seinem Zukunftsglauben. Und der Rest an Vertrauen, den die Bürger noch in ihren Staat gehabt haben mögen, ist weiter geschrumpft. Sergio Mattarella, der Staatspräsident, spricht von einem «erschreckenden und absurden Unglück».

Dabei war die Brücke über den Fluss Polcevera einst ein Symbol des Fortschritts im Land. Als die vierspurige Schrägseilbrücke im September 1967 eingeweiht wurde, galt das als Zeichen, dass Italien in der Moderne angekommen war. Die drei gewaltigen Pylone. Die Spannweite. Und eine Fahrbahn, gut 40 Meter über der Stadt. Schon die alten Römer waren grosse Strassenbauer. Doch so etwas hatten selbst sie nicht geschafft. Jetzt ragen nur noch zwei Autobahnstümpfe in den Himmel. Dazwischen klafft eine riesige Lücke, als habe ein Gigant mit der Faust das Bauwerk auseinandergeschlagen.

Wilde Spekulationen

Über dem Haus von Maria Zappia schwebt sie noch, die Brücke. Der Teil, der von ihr übrig geblieben ist. Zappia, bald achtzig Jahre alt, ist vor fast vierzig Jahren hierher gezogen. Doch die letzte Nacht hat sie im Auto geschlafen. Dem Haus, in dem sie ihre Wohnung hat, ist nichts passiert. Aber sie darf nicht mehr rein. Es kann sein, dass noch mehr einstürzt. In die Notunterkunft mit all den anderen Leuten wollte Maria Zappia nicht, deswegen also das Auto. 50 Meter und ein Absperrband trennen sie nun von ihrem Zuhause. Zusammen mit ihrer Tochter hält sie Wache. Die beiden haben Angst, dass jemand die vielen leer stehenden Häuser plündern könnte.

Die Tochter ist wütend. Sie zeigt Archiv-Artikel und Fotos aus den Chats auf ihrem Handy. In Genua schicken sie sich nun Nachrichten hin und her und spekulieren. Wusste man nicht schon längst, dass die Brücke baufällig ist? Gab es nicht sogar schon Pläne zur Erneuerung, die dann aber abgelehnt wurden, weil man den Verkehr nicht so lange blockieren wollte? Und hier, auf den Fotos der Brücke vor dem Einsturz – sieht man da nicht schon Risse? Die Tochter sagt: «Es sieht so aus, als hätten es alle gewusst.» Sie meint: alle Verantwortlichen. Und das seien unzählige.

Bildstrecke: Der Brückeneinsturz in Genua

Auch Giancarlo, ein Mann Mitte 50, der nur seinen Vornamen nennt, ist wütend. Er sitzt unweit vom Unglücksort in einer Bar. «Ich bin ein Mann der Rechten, und zum Glück regieren jetzt die Rechten in Rom.» Was er damit sagen will: Die Linken sind schuld an der Misere. Und jetzt wird alles besser. Dass das Land bis zum Jahr 2011 mehrfach und lange von Silvio Berlusconi regiert wurde, der nicht im Verdacht steht, ein Linker zu sein, sagt Giancarlo nicht.

Der Stadtteil Cornigliano im Westen Genuas, in dem jetzt die Trümmer liegen, ist nicht der schönste Teil der Stadt. Genua, la Superba, die Stolze. Aber in diesem Teil der Stadt gibt es keine historischen Prunkvillen, keine prächtigen Gartenanlagen. Zwischen heruntergekommenen Industrieanlagen wuchert hier die neue Welt: Outlets für Sportartikel, ein Ikea-Möbelcenter, Energieanlagen, Logistikcontainer. Hier verläuft jener Autobahnabschnitt, der alles verbindet: den Osten und den Westen Genuas, den Süden und den Nordwesten Italiens, Italien und Frankreich.

Es hagelt Drohungen

Während die Retter mit Raupenfahrzeugen versuchen, in das Chaos vorzudringen, und sie immer mehr Tote und Verletzte finden, treffen die Politiker am Unglücksort ein. Andere nehmen, wo immer sie sich gerade befinden, im Fernsehen Stellung zu der Katastrophe. Wie oft in solchen Fällen schwanken sie zwischen Entsetzen und Mitgefühl und der Versuchung, aus dem Unheil politisches Kapital zu schlagen. «Was in Genua passiert ist, verletzt ganz Italien schwer», sagt Giuseppe Conte, der parteilose Premierminister der neuen Regierung, die seit Juni im Amt ist. Dann kündigt er Kontrollen der gesamten italienischen Verkehrsinfrastruktur an und verspricht: «Alle Bürger sollen sicher reisen.»

Andere geben sich weniger staatsmännisch. Vertreter der rechten Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung, die zusammen die Regierung in Rom bilden, machen ihre Vorgänger für den Verfall der Brücken im Land und das Desaster in Genua verantwortlich, und die Autobahn-Betreibergesellschaft Autostrade per l’Italia. Es hagelt Drohungen. Innenminister Matteo Salvini von der Lega schreibt auf Facebook: «Ich bin Hunderte Male über diese Brücke gefahren, und jetzt werde ich als italienischer Bürger alles tun, um die Vor- und Nachnamen der Verantwortlichen herauszubekommen.» Jemand müsse dafür ins Gefängnis kommen.

«Die Autobahn-Unternehmen kassieren Milliarden, zahlen ein paar Millionen Steuern und kümmern sich nicht um die Wartung.»Danilo Toninelli, Transportminister

Transportminister Danilo Toninelli von der Fünf-Sterne-Bewegung fordert am Mittwoch den Rücktritt des Managements des Autobahnbetreiber-Konzerns Atlantia, zu dem das Unternehmen Autostrade per l’Italia gehört. Ausserdem prüfe die Regierung, Atlantia die Konzession zu entziehen und ein Bussgeld bis zu 150 Millionen Euro zu verhängen. Immerhin sei die Gesellschaft für die Wartung der Brücke zuständig gewesen.

«Die Unternehmen, die unsere Autobahnen verwalten, kassieren Milliarden, zahlen ein paar Millionen Steuern und kümmern sich nicht um die Wartung», sagt der Minister – und spricht aus, was viele denken: abkassieren an der Mautstelle, aber nichts in die Sicherheit investieren. Das Management der Betreiberfirma sagt, der Zustand der Brücke sei immer wieder kontrolliert worden.

Am Tag des Unglücks brachen die Atlantia-Aktien erst einmal um mehr als elf Prozent ein. Niemand weiss, wie es mit dem Unternehmen weitergeht. Die Autobahngesellschaft wird, wie auch die Autobahn-Imbisskette Autogrill, vor allem von der Textilfamilie Benetton kontrolliert. Die hatte vor Jahren ihr Geschäft auf das weitaus lukrativere Geschäft mit Autobahnen ausgeweitet. Jetzt wächst der Druck. Nicht nur die Regierung in Rom fragt sich: Wie viel Geld geben die Benettons und ihre Mitaktionäre eigentlich für die Sicherheit aus? Und wie viele Brücken und Autobahnabschnitte in Italien müssen jetzt dringend geprüft und überholt werden?

