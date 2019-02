Sergejew sei mit einem gefälschten russischen Pass zwei Tage vor dem Anschlag auf Skripal und seine Tochter am 4. März 2018 nach Grossbritannien gereist, berichtete Bellingcat. Er habe denselben Rückflug aus London gebucht wie die beiden anderen Verdächtigen - ebenfalls GRU-Agenten. Er habe den Flug aber verpasst und sei noch am 4. März über Rom nach Moskau zurückgekehrt.

Bellingcat konnte nach eigenen Angaben jedoch nicht klären, ob sich Sergejew zum Zeitpunkt der Vergiftung von Skripal und dessen Tochter Julia in Salisbury aufgehalten und welche Rolle er in dem Fall gespielt habe. Er ist nicht auf den Überwachungsbildern zu sehen, die die beiden anderen mutmasslichen Attentäter zeigen. Sie gaben später an, in Salisbury Urlaub gemacht zu haben. In Grossbritannien wurden sie unter anderem wegen versuchten Mordes bereits offiziell beschuldigt.

Dem Bericht zufolge steht der dritte Skripal-Verdächtige in Verbindung zu einem anderen mutmasslichen Giftanschlag in Bulgarien. Dort war im April 2015 der bulgarische Rüstungsfabrikant Emilian Gebrew bei einem Empfang mit schweren Vergiftungserscheinungen zusammengebrochen und ins Koma gefallen. Sein Sohn und ein Mitarbeiter wurden wegen ähnlicher Symptome behandelt, alle drei wurden aber wieder gesund. Bellingcat zufolge hielt sich der Verdächtige Sergejew im Februar und im April 2015 in Bulgarien auf.

