Anwohner freuen sich auf erstes AKW nach Tschernobyl

Wie ein neues Kraftwerk auf ein weissrussisches Dampfbad ausstrahlt, davon kann Sergei Schein erzählen, aber vorher will er schwitzen. Schein hat sich auf die oberste Holzstufe gesetzt, da ist es am heissesten, 80 Grad. Sonntag, neun Uhr. Zehn nackte Herren sitzen da, auf den Köpfen Filzhüte. Sie entspannen unter den Qualen der Hitze. So auch Sergei Schein (66) der zwei Jahrzehnte bei der weissrussischen Miliz war. Auch in Tschernobyl. Schein führt von oben das Kommando, träufelt Bienenharz in einen Wasserbottich und giesst daraus mit der Schöpfkelle in die steinerne Ecke. Es zischt, Schein ruft: «Tief einatmen!»