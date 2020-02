Annegret Kramp-Karrenbauer hat jede Autorität verloren

Dieser Zwiespalt zerreisst die Partei, seit Kramp-Karrenbauer im Dezember 2018 deren Führung übernommen hat. Sie wurde damals gewählt, weil sie versprach, Merkels Linie weiterzuverfolgen. Um die gespaltene Partei zu einen, ging sie freilich als Erstes so entschlossen auf ihre Gegner zu, dass Partei und Publikum bald nicht mehr wussten, wohin sie die CDU eigentlich führen wollte. Innert Wochen stürzte die neue Parteichefin in den Umfragen so tief, dass sie sich davon nie mehr erholte.

Alle lassen sie hängen

Zuletzt liessen sie alle hängen. Ihre Stellvertreter Armin Laschet und Jens Spahn hatten nur ihre eigenen Kanzlerambitionen im Auge, der Aussenseiter Friedrich Merz sowieso. Und Merkel, die sich um die Partei nicht mehr kümmerte, wollte nur noch in Ruhe zu Ende regieren. In der CDU-Führung breitete sich dadurch ein Vakuum aus, das zu Alleingängen wie dem der Thüringer geradezu einlud. Kramp-Karrenbauer musste in den letzten Tagen jedenfalls einsehen, dass sie jede Autorität verloren hat.

Mit ihrem plötzlichen Rückzug stösst sie ihre Partei aber nun erst recht in eine schwere Krise, deren Ausmasse im Moment noch gar nicht absehbar sind. Welche Kräfte übernehmen die letzte verbliebene deutsche Volkspartei? Könnte sich die CDU in den nächsten Jahren sogar spalten, sollten die Fliehkräfte weiter zunehmen? Und kommt jetzt das Ende der Ära Merkel doch noch abrupter, als man zuletzt gemeint hat? Vieles ist in der deutschen Politik dieser Tage unsicherer geworden als jemals zuvor.