Alle gegen die AfD – hilft der AfD

Viele ostdeutsche Linke, viele Grüne haben am Sonntag erstmals in ihrem Leben CDU gewählt, um zu verhindern, dass der Kandidat der Alternativen für Deutschland (AfD) Bürgermeister von Görlitz wurde. Der knappe Sieg könnte für die sächsischen Christdemokraten noch bitter werden. Ihr Bürgermeister wird von der AfD bereits als «Mann der Linken» verunglimpft. Sich selber stellt die in Teilen rechtsextreme Partei als Opfer und einzig übrig gebliebene Opposition gegen die «Blockparteien» dar.