Acht Malteser nach Mord an Journalistin festgenommen

Die acht Malteser seien am Montagmorgen in einem gemeinsamen Einsatz an verschiedenen Orten gefasst worden, sagte Maltas Premierminister Joseph Muscat. Sie würden verdächtigt, den Anschlag mit einer Autobombe durchgeführt zu haben, sagte Muscat. Ob sie auch die Auftraggeber waren, ist unklar.

Die Verdächtigen müssen nun innerhalb der nächsten 48 Stunden befragt werden. Sie seien bereits eine Zeit lang beobachtet worden, fügte Muscat hinzu. An den Ermittlungen seien das FBI, Europol und finnische Sicherheitsbehörden beteiligt gewesen.

Die Bloggerin Daphne Caruana Galizia war am 16. Oktober in der Nähe ihres Hauses auf der Mittelmeerinsel getötet worden. Der Anschlag hatte das kleine EU-Land geschockt und auch international Wellen geschlagen. Auf Malta kam es zu Protesten gegen Korruption und gegen eine Unterwanderung des politischen Systems durch Kriminelle.

Unter anderem recherchierte die Journalistin und Bloggerin zu Vorwürfen in den Panama Papers, die sich gegen den sozialdemokratischen maltesischen Regierungschef Muscat und dessen Frau richteten.

Malta sucht nach den Mördern, ganz Europa sucht nach den Mördern, sogar das FBI sucht mit. Und Premierminister Joseph Muscat will, so hat er das gesagt, «vor niemandem und nichts haltmachen, um die Wahrheit zu finden».

Eine Million Euro Belohnung gibt es für Hinweise, und aus Ermittlungskreisen wird schon mal eine heisse Spur geleakt: Hinter dem Mord könnte jenes kriminelle Netzwerk stecken, das libysches Öl nach Sizilien schmuggelt.

Daphne Caruana Galizia hatte auch darüber berichtet. Hatte sie neues Material, das sie veröffentlichen wollte? Eine Bombe am Auto ist jedenfalls ein «metodo mafioso». Fünf solcher Anschläge wurden in den letzten zwei Jahren auf Malta verübt, keiner wurde aufgeklärt. Drei galten Gestalten aus der maltesischen Unterwelt, Schmuggel, Drogen, Prostitution, bei zweien dieser Anschläge sind Geschäftsleute ums Leben gekommen.

