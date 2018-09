Absagen für Staatsbankett mit Erdogan häufen sich

Im Rahmen des Staatsbesuchs des türkischen Präsidenten Recep Tayyip in Deutschland hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum festlichen Abendessen im Schloss Bellevue eingeladen. Kanzlerin Angela Merkel wird beim feierlichen Staatsbankett für Erdogan am Freitag in Berlin nicht dabei sein, der Grünen-Vorsitzende mit türkischen Wurzeln, Cem Özdemir, hingegen schon.

Zwar stehe für ihn «ausser Frage, dass Erdogan kein normaler Präsident ist und ein solches Staatsbankett sicher nicht verdient», sagte Özdemir dem Berliner «Tagesspiegel» vom Montag. Er wolle aber, dass Erdogan «mich, der für die Kritik an seiner autoritären Politik steht, sehen und aushalten» müsse.

Talk about a fun dinner party. Turkish President #Erdogan, who's about to visit Germany, has repeatedly attacked Turkish-German Green politician @cem_oezdemir. Now Özdemir plans to attend Friday's state banquet for Erdogan to draw attention to a few of HIS pet peeves. pic.twitter.com/rpCjVZ9hRV — DW Politics (@dw_politics) 24. September 2018

Dass Angela Merkel nicht am Staatsbankett teilnehmen wird, haben Kreise des Bundespräsidialamts am Montag bestätigt. Aus dem Präsidialamt hiess es dazu, die Kanzlerin stehe keineswegs regelmässig auf der Gästeliste für ein Staatsbankett zu Ehren ausländischer Besucher.

So war sie auch beim Essen für den chinesischen Präsidenten Xi Jinping im Juli 2017 nicht dabei. Zudem treffe sie zwei Mal mit Erdogan zusammen - am Freitagmittag und am Samstagvormittag.

Mehrere Absagen aus Protest

Mehrere Politiker der Opposition haben ihre Teilnahme am Staatsbankett aus Protest gegen die Politik Erdogans abgesagt. FDP-Chef Christian Lindner etwa begründete seine Absage am Wochenende in der «Rheinischen Post» damit, dass er «nicht Teil von Erdogan-Propaganda» sein wolle.

Der Kollegen @DjirSarai hat völlig Recht. Ich habe auch eine Teilnahme am Staatsbankett für #Erdogan ausgeschlossen. Statt auf den Antidemokraten anzustossen, werbe ich lieber zeitgleich für die Demokratie in #Augsburg. CL https://t.co/ZU6clCTCPf — Christian Lindner (@c_lindner) 22. September 2018

Heute hat auch die Führung der @Die_Gruenen nachgezogen und die Absage am Staatsbankett für #Erdogan angekündigt. Die #GroKo ist damit mit ihm unter sich. Diese Peinlichkeit hätte die Bundesregierung sich sparen können, wenn man einen schlichten Arbeitsbesuch vereinbart hätte. CL — Christian Lindner (@c_lindner) 23. September 2018

Die Linken-Politikerin Sevim Dagdelen sagte zu ihrem Nein, sie halte «den jetzt gesetzten Rahmen eines Staatsbesuchs mit Bankett und militärischen Ehren für völlig unangemessen». Statt mit Erdogan zu dinieren, wolle sie sich lieber «an den demokratischen Protesten» gegen ihn beteiligen, wozu die Linke auch als Partei aufruft.

Mit ?@Potomaker? sprach ich über den kommenden Staatsbesuch von #Erdogan und warum ich dem Staatsbankett fernbleibe: „Ich persönlich möchte nicht mit einem Geiselnehmer dinieren...“ #Tuerkei #FreeThemAll https://t.co/KTvTxah2dE — Sevim Dagdelen, MdB (@SevimDagdelen) 22. September 2018

Die gesamte Grünen-Spitze gab Steinmeier ebenfalls einen Korb. «Wir halten das Staatsbankett nicht für die richtige Form, einem Menschen, der die Demokratie so aushöhlt in seinem Land, auch noch diese Ehre zu erweisen», sagte Grünen-Chef Robert Habeck in Berlin.

Erdogan will vom 27. bis 29. September Berlin und Köln besuchen. In beiden Städten sind mehrere Protestkundgebungen angekündigt. (nag/sda)