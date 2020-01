Das Schweizer Modell ist nicht im Angebot

Ab Samstag ist Grossbritannien nicht mehr EU-Mitglied, und eine elfmonatige ­Übergangsphase beginnt, in der beide Seiten eine neue Partnerschaft aushandeln wollen. Und da gilt in Brüssel das derzeitige Arrangement mit der Schweiz ausdrücklich als abschreckendes Beispiel. Ein ähnliches «menu à la carte» hätten die Briten auch gerne. Natürlich mit Abstrichen bei der Personenfreizügigkeit, dafür aber zum Beispiel mit einem weiterhin freien Zugang für die Londoner Finanzdienstleister.

Die EU orientiert sich mit Blick auf die Verhandlungen mit Grossbritannien nun am Entwurf des institutionellen Abkommens mit der Schweiz.

Im Fall der Schweiz habe man den Sonderweg all die Jahre hinnehmen können, so der ­Diplomat. Anfänglich in der Erwartung, dass die Schweiz eines Tages ­ohnehin beitreten werde. Aber auch, weil die Schweiz anders als Grossbritannien nicht der ­grosse Konkurrent vor der Haustür sei. Und selbst mit der Schweiz habe der bilaterale Weg in eine Sackgasse geführt. Bekanntlich will die EU die bilaterale Beziehung mit dem institutionellen Rahmenabkommen auf ein neues Fundament stellen.

Interessant ist, dass die EU mit Blick auf die Verhandlungen mit Grossbritannien sich nun am Entwurf des institutionellen Abkommens mit der Schweiz orientiert. Das bisherige Schweizer Modell ist zwar kein Vorbild, der Entwurf für das neue Fundament aber sehr wohl. Es ist, als wollte die EU anders als im Verhältnis zur Schweiz zuerst «das Haus bauen» und es später «möblieren». Schon nächste Woche soll die EU-Kommission ihr Mandat präsentieren, dem die Mitgliedsstaaten bis Ende Februar zustimmen müssen. In den Unterlagen ist unter anderem ein ähnlicher Streitschlichtungsmechanismus mit Schiedsgericht und Europäischem Gerichtshof vorgesehen wie mit der Schweiz.

Singapur an der Themse

Darüber hinaus will es EU-Chefunterhändler Michel Barnier ­offenlassen, ob die Gemeinsamkeiten für ein umfassendes ­Assoziierungsabkommen oder nur für einen traditionellen Freihandelsvertrag mit Zöllen und Quoten reichen. Der Zugang zum Binnenmarkt werde davon abhängen, wie sehr Grossbritannien bereit sei, sich künftig weiterhin an EU-Standards zu halten. Etwa beim Umweltschutz, den Sozialstandards oder dem Arbeitnehmerschutz.

Oder bei den staatlichen Beihilfen, wo in der EU strenge Regeln gelten. Denn neben der Schweiz gibt es ein anderes Land, das in Brüssel in diesen Tagen gern genannt wird. So geht die Angst um vor einem Singapur an der Themse. Einem Szenario also, bei dem Boris Johnson Grossbritannien zu einem Land des Steuerdumpings und der Niedriglöhne machen würde.