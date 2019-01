Konservative Abgeordnete und nordirische Unionisten hatten vorab schon erklärt, dass sie der Premierministerin das Vertrauen aussprechen würden. Willig marschierten sie bei der gestrigen Abstimmung hinter May her. Mit 325 zu 306 Stimmen wahrte die Tory-Regierung ihre knappe Unterhaus-Führung. Niemand im Regierungslager hatte ein Interesse daran, die Macht aus der Hand zu geben – Brexit hin oder her.