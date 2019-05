To brexit or not to brexit – das ist die Frage

Theresa Mays neuer Vorstoss fällt durch

Die britische Premierministerin beisst auch mit ihrem neuen Vorschlag zur Lösung der Brexit-Blockade auf Granit. Nur wenige Stunden nachdem Theresa May ihre Gegner mit Zugeständnissen umzustimmen versuchte, zeichnete sich ab, dass auch der jüngste Anlauf zum Scheitern verdammt ist. Aus der Opposition wie aus den Reihen von Mays konservativer Partei kam erbitterter Widerstand. «Das ist viel zu schwach», sagte Labours Brexit-Sprecher Kier Starer am Mittwoch. «Die Premierministerin würde gut daran tun, einfach ihre Niederlage einzugestehen.» Der Brexit- Verfechter Boris Johnson, einer der schärfsten innerparteilichen Kritiker Mays und zugleich aussichtsreicher Anwärter auf ihre Nachfolge, sagte, er werde nicht für den Vorschlag stimmen. «Wir können und müssen das besser machen.» Hinter den Kulissen sollen mehrere Konservative Medienberichten zufolge Vorbereitungen treffen, um May zu stürzen.

May hatte am Dienstag versucht, ihre Kritiker umzustimmen. Sie stellte einen Gesetzentwurf vor, der engere Handelsbeziehungen zur EU nach dem Abschied aus der Union vorsieht sowie die Möglichkeit eines weiteren Referendums, diesmal über den Brexit-Vertrag und nicht wie Mitte 2016 über den Austritt an sich. Damit wollte sie insbesondere Labour für sich gewinnen, auf deren Stimmen sie im Parlament angesichts vieler Abweichler in der eigenen Partei angewiesen ist. (Reuters)