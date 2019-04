Sind EU-Bürger bald illegal?

Wirre Tage, schwere Entscheidungen

In der Nacht auf Samstag ist der britische EU-Austritt fällig. Ausser natürlich die EU gewährt Grossbritannien auf ihrem Sondergipfel am Mittwoch noch einmal eine Verlängerung der Austrittsfrist. Dafür müsste Theresa May allerdings mit einem «klaren Plan» aufwarten. Und den müsste das britische Parlament irgendwann noch billigen. Ein paar besonders wirre Tage und schwere Entscheidungen stehen Londons Politikern bevor.

Welche Wahl haben die Briten? Sie können auf eine Fristverlängerung eingehen, wenn ihnen eine von der EU angeboten wird. Oder sie können zum Wochenende ohne vertragliche Vereinbarung aus der EU ausscheiden. Die dritte Möglichkeit wäre, in letzter Minute die Austrittserklärung vom März 2017 zu widerrufen. Das kann London bis 23 Uhr britischer Zeit am Freitag tun.

Zugleich sucht May immer noch ihren dreimal gescheiterten Austrittsvertrag durchs Parlament zu bringen. Um diesen Vertrag der Opposition schmackhaft zu machen, nahm sie vorige Woche Verhandlungen mit Jeremy Corbyn, dem Labour-Chef, auf. Sie hat Corbyn Mitsprache beim künftigen Verhältnis Grossbritanniens zur EU in Aussicht gestellt.

Weiter enge Verbindungen

Bei den Verhandlungen dreht sich alles um Labours Forderung eines festen britischen Verbleibs in einer Zollunion mit der EU und weiterer enger Verbindung zum EU-Binnenmarkt. Beides hatte May seit 2016 immer grundsätzlich abgelehnt.

Etliche Hardliner, darunter auch mehrere hohe Minister, würden ein Nachgeben in dieser Frage als «Verrat» betrachten. Eine britische Teilnahme an den Europawahlen ist für viele Tories ebenso inakzeptabel. Und von einem neuen Referendum will May nichts hören. Darin ist sie sich mit Corbyn einig. Allerdings befindet sich der Oppositionsführer in dieser Frage unter dem Druck seiner Partei.

Kommt es zu keiner Einigung, soll es rasch neue «Präferenz-Abstimmungen» im Unterhaus geben. Eigentlich war der Dienstag dafür reserviert. Nun will May heute aber nach Berlin und Paris reisen.

Nicht ausweichen kann sie einem Hinterbänkler-Gesetz, das die Labour-Abgeordnete Yvette Cooper heute gegen sie einsetzen möchte. Das «Cooper-Gesetz», das im Eilverfahren und gegen den Willen der Regierung zustande kam, soll sicherstellen, dass May die EU am Mittwoch um eine Fristverlängerung bittet. Die gewünschte Länge dieser Frist will ebenfalls das Parlament bestimmen.

Peter Nonnenmacher, London