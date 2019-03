Nicht mehr viel Zeit

Der Brexit-Prozess ist an einem Tiefpunkt angekommen. Überall macht sich Pessismismus breit. Denn das von Theresa May mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen ist weiterhin blockiert – obwohl May in ihrer Verzweiflung nun sogar ihren Rücktritt anbietet. Kein Wunder, dass auf der Insel solche Ratlosigkeit herrscht.