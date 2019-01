Wie erwartet ist Theresa May gestern nacht im britischen Parlament mit ihrem Brexit-Deal gescheitert. Mit 432 zu 202 Stimmen lehnte das Unterhaus den ihm vorgelegten EU-Austrittsvertrag ab. Diese Niederlage Mays ist aus zwei Gründen von enormer Bedeutung. Einmal, weil so viel an diesem Deal hing und der Abstimmungs-Ausgang den Briten nun eine Krise beschert hat, deren Konsequenzen heute morgen noch kaum zu ermessen sind.