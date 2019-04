Letzter Brexit-Ausweg: Ab in die Besenkammer

Noch immer haben sich Premierministerin Theresa May und Oppositionsführer Jeremy Corbyn nicht auf einen Weg aus dem Brexit-Chaos geeinigt. Doch bis zum Sondergipfel am Mittwoch wollen die EU-Staaten einen klaren Plan, sonst könnten sie einen weiteren Brexit-Aufschub für Grossbritannien ablehnen – und das Land könnte zwei Tage später die EU ohne Abkommen verlassen. Es zeichnet sich für die britischen Parlamentarier also eine weitere Extremwoche ab.