Johnsons Konservative liegen in Umfragen vorne

In Grossbritannien liegen vor der Parlamentswahl Mitte Dezember die Konservativen von Premierminister Boris Johnson Umfragen zufolge deutlich vor der oppositionellen Labour-Partei. In Erhebungen der Zeitungen «Sunday Times», «Mail on Sunday» und «Observer» vom Sonntag kommen die Tories auf 39 bis 41 Prozent, plus/minus ein Prozent im Vergleich zur Vorwoche.