Jeden Tag Mayday

Beharrlichkeit spricht ihr niemand ab. Auch nicht Durch­haltevermögen, Zielbewusstheit, eisernen Willen. Manche ihrer Anhänger sehen in May die heroische Marathonläuferin, die sich nächsten Dienstag mit letzter Kraft über die Ziellinie werfen wird, nach einer Tortur von mehr als zwei Jahren. Andere Landsleute glauben, dass sie mit durchgetretenem Gaspedal auf eine Mauer zurast, in furchtbarer Verblendung. Dass sie diese Mauer von Anfang an angesteuert hat, weil sie ihren Realitätssinn lang schon stur verfolgten Prinzipien opferte.