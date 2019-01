Es klappert und zischt und brummt, es wird gelötet, in der Luft hängt der Geruch von Metall. In dieser Fabrikhalle im Westen Londons montieren Arbeiter Fahrräder. Aber keine gewöhnlichen, sondern teure Klappräder. Die lässt der britische Hersteller Brompton hier fertigen. Das Unternehmen verkauft den Grossteil ins Ausland und bezieht von dort wiederum viele Zulieferteile. Firmenchef Will Butler-Adams hat nun mehr Lagerplatz angemietet und den Vorrat an Teilen aufgestockt, etwa von Zahnkränzen und Radnaben. Das kostet Zehntausende Pfund, doch der 44-Jährige fürchtet die Folgen eines ungeregelten Brexit.