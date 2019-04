Barnier erzählte also vom Treffen mit den Europaministern der 27 verbleibenden EU-Staaten, die sich am Dienstag noch einmal über den Stand der Dinge austauschten. Seine Stimme klang dabei so sanft, dass der Ernst der Lage fast schon in Vergessenheit geraten könnte, wäre da nicht Barniers klare Botschaft in Richtung Grossbritannien: «Die EU wird sich niemals für einen No Deal entscheiden.»

Im Umkehrschluss heisst das: Die Verantwortung für das, was nun kommt, liegt aus Barniers Sicht allein im Vereinigten Königreich. Schliesslich hätten die Briten eine eindeutige Wahl zu treffen, so der EU-Chefunterhändler: «Sie können den Brexit-Prozess stoppen, indem sie das Austrittsgesuch nach Artikel 50 des EU-Vertrages zurückziehen, oder sie stimmen für das Austrittsabkommen, wenn sie einen No Deal verhindern wollen.»

Doch so einfach, wie Barnier tut, ist es natürlich nicht. Der EU-Chefverhandler macht nur seinen Job, indem er klarmacht, dass der immer noch mögliche Fall eines ungeordneten Brexit auf das Konto Grossbritanniens ginge. Ein EU-Diplomat drückt es so aus: «Die Europäische Union wird alles daran setzen, dass sie nicht am Ende als Schuldiger für ein No-Deal-Szenario verantwortlich gemacht werden kann.»

Kein Wunder, dass in Brüssel bis zuletzt allerlei Optionen durchgespielt wurden. Nach den Besuchen der britischen Premierministerin Theresa May in Berlin und Paris trafen sich am Dienstagabend die EU-Botschafter. Die Abgesandten aus den Hauptstädten beugten sich über den Entwurf der Gipfelerklärung. In den neun Absätzen findet sich nur eine offene Stelle zwischen zwei eckigen Klammern: [XX.XX.XXXX¹]. Darin sollen die Staats- und Regierungschef das neue Brexit-Datum einfügen. Die Fussnote verweist auf den Wunsch von May, die vergangene Woche um einen Aufschub bis zum 30. Juni gebeten hatte.

Ob die EU sich darauf einlässt, wird sich beim Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs zeigen. Als wahrscheinlicher gilt allerdings, dass die EU eine flexible Verlängerung, eine sogenannte flextension, ins Auge fasst. Diese soll nach dem Vorschlag von EU-Ratspräsident Donald Tusk nicht länger als ein Jahr dauern und automatisch enden, wenn beide Seiten das Austrittsabkommen ratifiziert hätten. Es stehe dem Vereinigten Königreich frei, die EU zu verlassen «wann immer es dazu bereit ist», erklärte Tusk in seinem Einladungsschreiben zum Gipfeltreffen.