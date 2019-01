In der Woche vorm Brexit-Referendum, im Juni 2016, erschien die britische Zeitschrift «Spectator» mit einem Schmetterling auf der Titelseite. Das Insekt entfaltete seine Flügel in den Farben des Union Jack. Es erhob sich aus einem würfelähnlichen Kokon, dessen auseinanderfallende Seitenwände das Blau der EU und deren Sterne zierten. «Out», schwärmte das Blatt, «and into the world.» Raus aus der EU, auf zu fernen Gefilden: Die Botschaft des für Brexit werbenden «Spectator» war jedermann klar zu jener Zeit. Die lästige Hülle der Union sollte der Schmetterling abstreifen, um sich in der weiten Welt neuer Ungebundenheit zu erfreuen.