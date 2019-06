Trump betritt als erster US-Präsident Nordkorea

Trump hat damit als erster amtierender US-Präsident in der Geschichte des Landes den Boden des kommunistischen Nordkoreas betreten. Im Ort Panmunjom an der innerkoreanischen Grenze überschritt er die Demarkationslinie.

Anschliessend wechselten die beiden ein paar Worte. «Es ist eine Ehre hier zu sein», sagte der Gast aus Washington. Trump zeige seine Bereitschaft, an einer neuen Zukunft zu arbeiten, sagte Kim.

Einfach mal Hallo sagen

Trump hatte auf dem Gipfel der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) im japanischen Osaka überraschend angekündigt, er wolle Kim an der Grenze «für zwei Minuten» treffen, ihm die Hand schütteln und Hallo sagen.

Es ist das dritte Treffen von Trump und Kim. Der zweite Gipfel im Februar scheiterte. Seitdem liegen die Verhandlungen auf Eis.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. Juni 2019