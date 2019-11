Südkorea soll für US-Truppen das Fünffache zahlen

US-Verteidigungsministers Mark Esper rief Südkorea mit Nachdruck dazu auf, mehr Geld für die amerikanische Truppenpräsenz im Land zu bezahlen. Südkorea sei ein wohlhabendes Land, das mehr Geld dafür abzweigen «könnte und sollte», sagte Esper am Freitag in Seoul an der Seite seines südkoreanischen Kollegen Jeong Kyeong Doo.