Peking will Griff auf Hongkong verstärken

Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei beschluss zum Abschluss seiner viertägigen Plenarsitzung am Donnerstag in Peking, in Hongkong «das Rechtssystem und die Vollstreckungsmechanismen zum Schutz der nationalen Sicherheit» auszubauen.

Die autonome chinesische Sonderverwaltungsregion müsse «streng» nach dem Gesetz regiert sowie Wohlstand und Stabilität langfristig gesichert werden, hiess es. Was konkret getan werden soll, ging aus dem Communiqué aber nicht hervor.

Die vierte Plenarsitzung der rund 370 Mitglieder und Kandidaten des Zentralkomitees war das wichtigste Parteitreffen seit 20 Monaten und fand wie immer hinter verschlossenen Türen in einem Pekinger Hotel statt.

Das Treffen der Führungselite war ungewöhnlich lange verschoben worden, was Spekulationen über möglichen Widerstand gegen die Allmacht von Staats- und Parteichef Xi Jinping auslöste, der nach Verfassungsänderungen lebenslang im Amt bleiben kann.

Das Communiqué rief dazu auf, dass sich Volk und Partei «noch enger um das Zentralkomitee mit dem Genossen Xi Jinping im Mittelpunkt scharen sollen». In einer bemerkenswerten Rede, die zwar schon ein Jahr alt war, aber erst kurz vor der Plenarsitzung in dem führenden Parteimagazin «Qiushi» veröffentlicht worden war, warnte Xi Jinping vor Uneinigkeit und schwacher Führung.