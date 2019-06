Parlamentspräsident tritt nach Massenprotesten zurück

Auslöser der Unruhen war eine Ansprache des russischen Abgeordneten Sergej Gawrilow bei einer internationalen Veranstaltung im Parlament. Gawrilow sprach bei einem Treffen der Interparlamentarischen Versammlung für Orthodoxie (IAO), einem Forum von Abgeordneten aus überwiegend christlich-orthodoxen Ländern. Eine Gruppe georgischer Oppositioneller forderte die russische Delegation auf, den Plenarsaal des Parlaments zu verlassen.

«Russland ist ein Besatzer»

Aus Protest gegen den Auftritt hatten sich zehntausende Menschen im Stadtzentrum von Tiflis versammelt und den Rücktritt von Parlamentspräsident Kobachidse gefordert. Viele Demonstranten hielten die georgische und die EU-Flagge hoch und schwenkten Transparente mit der Aufschrift «Russland ist ein Besatzer». Rund 10'000 Demonstranten zogen dann vor das Parlament. Einige von ihnen durchbrachen Polizeisperren und gelangten in den Innenhof des Gebäudes, wurden aber von Polizisten mit Tränengas und Gummigeschossen zurückgedrängt.

Am Freitag teilte das Gesundheitsministerium mit, bei den Zusammenstössen seien 160 Demonstranten und 80 Polizisten verletzt worden, 102 Menschen würden in Krankenhäusern behandelt. Unter den Verletzten waren Berichten zufolge auch georgische und ausländische Journalisten. Es gab zudem gut 300 Festnahmen.

Georgiens Präsidentin Salome Surabischwili kritisierte die auf Russisch gehaltene Rede Gawrilows als «Angriff auf die Würde des Landes». Dieser Angriff rechtfertige aber keine Aufrufe zur Erstürmung des Parlaments oder zum Sturz der Regierung. Regierungschef Mamuka Bachtadse sagte, die für die «Massengewalt» verantwortlichen Oppositionspolitiker sollten sich vor Gericht verantworten.

Neue Proteste

Am Freitagabend demonstrierten erneut Tausende Menschen in der Hauptstadt Tiflis. In Live-Fernsehbildern war zu sehen, wie die Demonstranten vor dem Parlament standen. Es blieb zunächst friedlich. Beobachter vor Ort sprachen von rund 10'000 Teilnehmern.