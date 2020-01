Macau ist Chinas wohlerzogene Tochter

Die Mittfünfzigerin ist nicht die Chefin des Kasinos, aber nur noch ein, zwei Schritte davon entfernt. Ihr richtiger Name spielt keine Rolle, und so spricht sie etwas freier über das Geschäft in der chinesischen Sonderverwaltungszone, in der das Glücksspiel mit einem Jahresumsatz von umgerechnet rund 38 Milliarden Franken zur mit Abstand wichtigsten Branche gehört. Jeder sechste Einwohner arbeitet in der Industrie. Seit die zahlungskräftigen Gäste aus Festlandchina kommen, verspielen sie an Chaos Tischen häufig mehr als 20-mal so viel wie früher.

Chao selbst sass nur wenige Male an einem Tisch – und verspielt nie mehr als 200 Macau-Pataca, 24 Franken. Glücksspiel, das ist in Macau verpönt. «Wir sind nicht stolz, ein Paradies für Spieler zu sein», sagt Chao. Aber Macau sei zu klein für eine andere wettbewerbsfähige Industrie. «Die Zentralregierung in Peking hat uns mit der Lizenz fürs Glücksspiel enorm unterstützt.»

Plastikchips und Palmen

Nur eine Stunde mit der Fähre entfernt vom beschaulichen Macau liegt die Finanzmetropole Hongkong. Seit dort die Menschen in den Häuserschluchten für ihre Freiheit kämpfen, steht plötzlich auch das benachbarte Spielerparadies im Fokus. Zwei Jahre nach Hongkong feierte die Region kürzlich den 20. Jahrestag der Übergabe der ehemaligen portugiesischen Kolonie, mit der damals die Zeit europäischer Kolonien in Asien endete.