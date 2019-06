Kreml-Kritiker Nawalny in Moskau festgenommen

Protestmarsch am Nationalfeiertag

Der Protestzug war zunächst als Solidaritätsveranstaltung für den Enthüllungsjournalisten Ivan Golunov geplant, der wegen angeblichen Drogenhandels festgenommen und unter Hausarrest gestellt worden war, bevor das Verfahren am Dienstag überraschend eingestellt wurde.

Der Protestmarsch fand am russischen Nationalfeiertag statt. AFP-Reporter beobachteten Dutzende Festnahmen. Während Demonstranten in Polizeiwagen gezogen wurden, rief die Menge: «Schande, am Russland-Tag! Habt ihr die Verfassung vergessen?» Ein festgenommener Demonstrant zeigte aus dem Fenster eines Polizeiautos ein Plakat mit der Aufschrift «Ich bin Ivan Golunov».

Protestwelle

Die Festnahme des Investigativ-Journalisten Golunov hatte eine Welle des Protests in der russischen Bevölkerung ausgelöst. Zahlreiche russische Kollegen Golunovs und internationale Organisationen verurteilten das Vorgehen der Behörden. Drei grosse russische Tageszeitungen waren am Montag mit der Schlagzeile «Ich bin Ivan Golunov» auf der Titelseite erschienen.

Golunov, der für das unabhängige Investigativ-Portal «Medusa» arbeitet, war am Donnerstag vergangener Woche festgenommen worden. Am Samstag ordnete ein Haftrichter zwei Monate Hausarrest an. Golunov bestritt die Vorwürfe. Die Drogen seien ihm untergeschoben worden.