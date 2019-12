Mitten in Tokio pflanzt ein Bauer Rettich

Nerima war damals so etwas wie die Vorratskammer der Hauptstadt Edo, ­berühmt für seine enormen Rettiche. Bis in die 1950er-Jahre hinein bestand Nerima vor allem aus Farmland. Aber Tokio wuchs, und 1968 erklärte ein ­neues Gesetz alle 23 Bezirke Tokios ­zum Stadtentwicklungsgebiet für mehr Wohnraum. «Die Bauern haben sich damals gewehrt», sagt Hisashi Tezuka, «sie wollten ihre alten Familienbetriebe nicht aufgeben.»

Tokios Westen entwickelte sich langsamer als der Rest der Präfektur. Nerimas Bauern hatten mehr Zeit, sich klar zu werden, dass sie sich vom sogenannten Fortschritt nicht wegfegen lassen wollten. Sie veranstalteten Protestparaden mit ihren Traktoren vor dem Nationalparlament. Mit Erfolg. Hisashi Tezuka lächelt. «Bauern aus Nerima scheinen einen stärkeren Willen zu besitzen als andere, wenn es darum geht, ihr Farmland zu behaupten», sagt er.

Gesunde Sturheit

Ihre gesunde Sturheit hat den Bauern dann auch später geholfen. Denn vor allem in den Jahren des Booms galt die Landwirtschaft in Tokio als etwas, das nicht in die Stadt gehörte. Die Nachbarn störte der Geruch des Dungs und die Nähe zum Pflanzenschutzgift.

Die Bauern überlegten, wie sie ihr Gewerbe beliebter machen könnten. Sie liessen sich auf die Wünsche der Leute ein, erweiterten ihre Produktpalette, bauten also mehr Sorten an, eröffneten Strassenstände, stellten Verkaufsautomaten mit Gemüse der Saison auf. Heute sind die Bauern in Nerima so etwas wie Lokalhelden des Alltags.

«Faszinierend», sagt Liz Neumark, Ernährungspionierin aus New York City. Ihren Vortrag im Bürgersaal hat sie vorhin damit eröffnet, dass sie in Richtung Nerima gesagt hat: «Ich habe viel von Ihnen gelernt.» Jetzt denkt sie laut darüber nach, was genau sie eigentlich von Nerima gelernt hat. Stadtlandwirtschaft in New York ist ganz anders als in Tokio. Sie ist eher wie in London und Toronto, ein Projekt für die Integration von Randgruppen in der Vielfaltsgesellschaft, Umweltschutz und gesunde Alternativen zur Billigburger-Kultur.