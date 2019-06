Er schrieb dem Diktator: «Bitte erschiess mich.»

Erkin Mussajew wurde wegen Spionage zu fünfzehn Jahren Haft verurteilt, einen Monat später kam ein Jahr dazu, 2007 vier weitere Jahre. Insgesamt zwanzig Jahre. Einige Monate nach dem ersten Urteil sollte er mehr Namen nennen, Mittäter eines Verbrechens, das, wie er sagt, nie stattgefunden hat. Als er sich weigerte, schlugen die Sicherheitskräfte ihn bewusstlos, sagt er. «Ich erinnere mich, dass der Doktor kam.» Der wollte ihn ins Spital bringen, aber die Wächter zögerten das hinaus.

Später wurde er ins Gefängnis bei Kiziltepa verlegt, arbeitete in einer Ziegelsteinfabrik. Er erinnert sich an den Betonboden, auf dem er schlief. An das eisige Wasser, das sie morgens über ihn kippten. An das offene Fenster, das die Zelle auskühlte. Er wartete auf den Besuch der Eltern, damit sie ihn wärmten, sagt er. Im Sommer musste er stundenlang in der Sonne stehen, ohne Wasser, oft gab es morgens keinen Tee, abends kein Abendbrot. Post bekam er meist nicht. Sie wollten Geständnisse, Namen. 2014 konnte er nicht mehr, nach acht Jahren schrieb er an Diktator Islam Karimow: «Bitte erschiess mich.»

In Taschkent haben sie den Flughafen nach Karimow benannt, in Samarkand ein Mausoleum für ihn gebaut: «Wie kann man dieses Land verstehen?», fragt Erkin Mussajew. Er stellt sich an den Strassenrand. In Taschkent ist jeder, der hält, Taxifahrer. Die meisten Autos sind weisse, in Usbekistan hergestellte Chevrolets, durch Importzölle geschützt vor ausländischer Konkurrenz – noch, jedenfalls. Erkin Mussajew handelt einen Preis aus und steigt ein.

«Das System austauschen»

Seine Eltern kämpften elf Jahre lang für seine Freiheit. Heute versucht er, sie abzuschirmen, wenn die Behörden ihn schikanieren, wenn sie seine Fingerabdrücke nehmen oder ein Foto von ihm machen wollen oder wenn sie wissen wollen, wo er arbeitet, um seinen Chef vor dem Ex-Häftling zu warnen. So hat er schon mehrere Jobs verloren. Er berät jetzt auch Menschenrechtsorganisationen. Das Innenministerium, sagt er, möchte, dass er ruhig ist, seine Schuld gesteht, für seine Freilassung dankt. Wie soll er auf ein faires Verfahren hoffen, wenn die Behörden nicht das ursprüngliche Urteil gegen ihn herausgeben?

Überall in Taschkent hört man von überforderten Ministerien, häufigen Personalwechseln. Der Präsident hat den Geheimdienst umstrukturiert und ein System eingeführt, mit dem sich Bürger online an ihn wenden können. Eines aber hat sich nicht verändert: Nur was der Präsident sagt, gilt. Kommenden Winter sind Parlamentswahlen, die kaum demokratisch ausfallen dürften. Echte Opposition, unabhängige Presse, aktive Zivilgesellschaft gibt es nicht. Und wird es nicht geben, solange Kritikern Gefängnis droht. Als Mussajew 2017 freikam, hat er dem neuen Präsidenten geschrieben und sich dafür bedankt, sagt er. «Wenn wir über Wandel sprechen, dann muss man das gesamte System austauschen.» Nicht nur den Präsidenten.