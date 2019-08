Die letzte Schlacht wird die blutigste

Als sie den Marktplatz erreicht, wo jetzt nur noch Trümmer sind, schreit sie in die Kamera, die Fäuste geballt: «Bitte Amerika, tu etwas! Wir werden jeden Tag bombardiert. Wir werden jeden Tag getötet. Mister Trump! Bitte stoppen Sie das!» Ihre Stimme überschlägt sich, im Hintergrund werden Leichen weggetragen. 40 Menschen sterben an diesem Morgen. Es ist einer der schlimmsten Luftangriffe des syrischen Regimes, seit das Regime von Präsident Bashar al-Assad und Russland Ende April eine Offensive begonnen haben gegen die letzte Bastion der Rebellen. Die Schlacht um Idlib könnte die letzte sein in diesem Krieg – aber auch die blutigste. Die UNO warnt vor der «schlimmsten humanitären Katastrophe des 21. Jahrhunderts».

Video geht um die Welt

Das Video von Rania Kisar verbreitet sich rasend schnell im Internet, CNN interviewt die Frau, die da in den Trümmern stand, heiser, hilflos. Eine amerikanische Staatsbürgerin mit syrischen Wurzeln, die seit Beginn der Revolution in Syrien lebt, eine Aktivistin, die von sich selbst gesagt hat, sie wolle als Amerikanerin dem syrischen Volk als menschlicher Schutzschild dienen. Seit 2015 hatte sie eine Hilfsorganisation geleitet, Essenspakete an alleinstehende Frauen verteilt und Computerkurse organisiert. Die Leute in Idlib, der Provinz im Norden an der Grenze zur Türkei, nannten sie «Doktora», weil sie so gut Englisch sprach und studiert hatte.

Sie hat geholfen, die internationale Aufmerksamkeit wieder auf Syrien zu lenken, denn obwohl wieder Bomben fallen, «zuckt die Welt kollektiv mit der Schulter», wie es die Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, formulierte. Die UNO hat seit dem Beginn der jüngsten Offensive in Idlib den Tod von mindestens 450 Zivilisten dokumentiert. 450'000 Menschen mussten vor den Kämpfen fliehen, ein Sechstel der Bevölkerung Idlibs. Sie suchen Zuflucht in ohnehin übervölkerten Gebieten nahe der geschlossenen Grenze zur Türkei. Viele müssen in Zelten übernachten oder ganz im Freien, geschützt allenfalls von Olivenbäumen.

Rania Kisar appellierte an Trump, das Morden zu stoppen. Foto: Marc Bryan-Brown

Kaum zu glauben, dass Assad nach dem Tod seines Vaters Hafez im Juni 2000 politische Diskussionen zuliess und seinem Volk Hoffnung auf Reformen machte. Doch 2011, wenige Monate nach Beginn des Aufstands, schwenkte Assad ein auf die Strategie der eisernen Faust. Dennoch war dessen Sturz ja ganz nahe. 2015 kontrollierte er nicht einmal mehr ein Fünftel des Landes, Rebellen beschossen die Hauptstadt Damaskus und das Kernland des Regimes, die Siedlungsgebiete der Alawiten am Mittelmeer, jener schiitischen Minderheit, aus der Assads Clan stammt.

Im September 2015 aber griff Russlands Präsident Wladimir Putin direkt militärisch ein – auf der Seite des Assad-Regimes. Seine Luftwaffe gab dem Krieg die entscheidende Wendung. Das Assad-Regime und Russland rechtfertigen die Angriffe damit, Terroristen zu bekämpfen. Tatsächlich ist die militärisch stärkste Kraft in Idlib die Miliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS), hervorgegangen aus dem syrischen Ableger des Terrornetzwerks al-Qaida. Die USA und die UNO stufen sie als terroristisch ein.