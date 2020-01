Der osmanische Traum könnte zum Albtraum werden

Davutoglu sagte man einst nach, er strebe nach einer neoosmanischen Aussenpolitik, er wolle der Türkei zu neuer, alter Grösse verhelfen. Es war die Zeit, als arabische Revolutionen Hunger auf mehr Demokratie machten und die Türkei vielen als Vorbild galt: Ihre Wirtschaft war erfolgreich, die Politik reformfreudig, die Istanbuler Kulturszene aufregend.

Nur eine Dekade später ist das Land in einer ökonomischen Krise, politisch gezähmt und gelähmt, kulturell auf dem Weg in die Wüste. Nur der osmanische Traum ist nicht verflogen, doch der könnte sich noch als Albtraum erweisen. Geschichte würden türkische Truppen nun in Libyen schreiben, sagt Erdogan, und nennt die Libyer ein «Brudervolk». Türkische Soldaten stehen auch auf syrischem Boden und im Nordirak. Die Mehrheit im türkischen Parlament folgt dem Präsidenten bislang in jeden Kriegseinsatz, auch ohne UN-Mandat oder Nato-Order. Und der zeternden Opposition hält der Oberbefehlshaber Erdogan entgegen, sie habe die osmanische Geschichte vergessen und auch die der Republik, schliesslich habe deren Gründer, Kemal Atatürk, auf libyschem Boden gekämpft.

Erdogan hat die Türkei völlig auf sich zugeschnitten

Nur war dies vor mehr als hundert Jahren, vor Erschaffung der modernen Türkei, im Krieg gegen Italien, und der endete nicht gut für das Osmanische Reich. 1912 musste es Tripolitanien und die Cyrenaika, zwei der drei historischen Provinzen Libyens, an Italien abtreten, und die Inseln des Dodekanes. Jene griechischen Inseln also, darunter Rhodos und Kos, über die Erdogan Ende 2016 sagte: «Das waren unsere Inseln. Dort sind unsere Moscheen.» Das klang, als wolle er am Vertrag von Lausanne rütteln, in dem 1923 die Grenzen der Türkei und Griechenlands festgeschrieben wurden.

Für Athen war das eine maximale Provokation. So richtig entspannt ist das Verhältnis der Nachbarn seither nicht mehr. Dabei gehörte Griechenland lange zu den entschiedensten Unterstützern eines EU-Beitritts der Türkei, schon aus Selbstschutzgründen: Eine an Europa gebundene Türkei ist für das kleine Griechenland weniger gefährlich als ein instabiler Nachbar, der mit seiner Grösse kokettiert.

Als Erdogan damals Athen provozierte, hatte die Türkei gerade einen Putschversuch überstanden, sie war ein tief verunsichertes Land. Seitdem hat Erdogan den Staat völlig auf sich zugeschnitten, Kontrollmechanismen sind weggefallen, kritische Ratgeber verschwunden, die Aussenpolitik ist ein Anhängsel des Palasts. Nur so war es möglich, dass Ankara jüngst – zusätzlich zu einem Militärabkommen – auch einen Vertrag mit Libyen über gemeinsame Seegrenzen schloss, zur Ausbeutung von Energievorkommen im Meer – ohne Konsultationen mit den Nachbarn. Dass in dem Seegebiet auch die griechischen Inseln Rhodos, Kos und Kreta liegen, übersah Ankara mit Absicht.