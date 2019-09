Der oberste Wähler heisst Wladimir Putin

Am selben Tag, an dem Beglow im Amt bestätigt werden soll, wählen die Sankt Petersburger ihre Vertreter in mehr als 100 Stadtbezirken. Auch dort testet man, wie viel Opposition möglich ist. Für den Heimatbezirk von Pawel Tschuprunow gilt: keine. Er tritt für die Partei Gerechtes Russland von Nadeschda Tichonowa an. Nicht, weil er deren Programm gut findet, sondern um sich die aussichtslose Sammlung Tausender Wählerunterschriften zu ersparen.

Lauter falsche Kandidaten

Sein Bezirk heisst Tschornaja Retschka, schwarzes Flüsschen. Dort sitzt der 26-Jährige im Café vor einem Becher Grüntee. Neben seinem Stuhl steht der Rucksack mit allen Dokumenten für seine Kandidatur. Bis zuletzt hoffte er noch, zur Wahl zugelassen zu werden.

Sein langer Weg dorthin begann damit, dass die Wahlkommission für seinen Distrikt nicht zu finden war, nirgendwo Adresse oder Öffnungszeiten angegeben hatte. Als er dann vor der richtigen Tür stand, stiess er jeden Tag auf eine lange Schlange, oft mit denselben Gesichtern. Falsche Kandidaten, vermutet Tschuprunow, die ihm den Weg versperren sollten.

Einmal ging er schon um vier Uhr früh los, doch die Schlange war schon da. Er hat sich bei Gericht beschwert, wandte sich an die Medien. Schliesslich nahm die Kommission seine Papiere entgegen. Tschuprunow zeigt die Bestätigung der Kommission dafür, was er alles abgeliefert hat. Doch nun heisst es, dass Unterlagen fehlten – trotz Quittung.

Nicht in jedem Bezirk sieht es so schlecht aus. «Trotz des Drucks gibt es eine ordentliche Zahl unabhängiger Kandidaten», sagt Politikwissenschaftler Gelman. Bezirkswahlen bekommen selten viel Aufmerksamkeit. Doch die Unzufriedenheit mit dem Status quo, sagt er, lasse das Interesse der Menschen an Politik wachsen. Bei der Gouverneurswahl will Pawel Tschuprunow für Nadeschda Tichonowa stimmen, weil sie sich der Opposition zumindest nicht in den Weg stelle. «Meiner Meinung nach sind das alles falsche Kandidaten», sagt er. Doch aus Protest zu Hause bleiben nützt nichts. Die Wahl ist gültig, egal wie niedrig die Beteiligung ausfällt.