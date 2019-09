Demonstranten rufen Trump um Hilfe

US-Verteidigungsminister Mark Esper hatte am Samstag die chinesische Regierung aufgefordert, in Hongkong Zurückhaltung zu üben. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bei ihrem China-Besuch eine friedliche Lösung der Krise in Hongkong angemahnt. Seit Mitte Juni gehen in Hongkong Tausende Menschen auf die Strasse, um gegen den wachsenden Einfluss Chinas auf die ehemalige britische Kronkolonie zu protestieren.