Demonstranten in Hongkong wollen das Parlament stürmen

In Hongkong hat es am Samstag erneut Massenproteste und Zusammenstösse gegeben. Trotz eines Demonstrationsverbots zogen zehntausende Menschen durch die chinesische Sonderverwaltungszone, um mehr Demokratie zu fordern. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer gegen Demonstranten ein, die eine Absperrung vor dem Parlament durchbrachen. Viele Demonstranten trugen als Erkennungszeichen schwarze T-Shirts und hatten bunte Schirme dabei, um an den Beginn der Regenschirm-Proteste in Hongkong vor fünf Jahren zu erinnern.