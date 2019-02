Die fünf jungen Männer sind erkennbar keine Japaner. Sie kommen aus Indonesien, sind 18, 19 Jahre alt und arbeiten als «technische Praktikanten» auf Fischerbooten. Ihre Namen wollen sie nicht nennen, mit Grund: Seit fünf Jahren beschäftigen Kapitäne im Bezirk Ishinomaki, zu dem Ayukawahama gehört, auf 25 Fischerbooten knapp einhundert solcher Praktikanten. «Ohne sie wäre unsere Fischerei nicht so schnell wieder auf die Beine gekommen», sagte jüngst der Fischer Yuji Kimura der Zeitung «Asahi». Er leitet die Agentur, die Indonesier nach Ishinomaki holt, um dort das Fischereihandwerk zu lernen, wie es offiziell heisst. Die Visa-Kategorie «technische Praktikanten» wurde einst eingeführt, damit japanische Firmen Mitarbeiter ausländischer Zweigstellen in Japan aus- und fortbilden können. Aber jeder weiss, dass das Programm missbraucht wird. Die jungen Männer werden als Billigarbeiter für sogenannte 3K-Jobs rekrutiert. 3K steht für «kitsui, kitanai, kiken»: hart, schmutzig und gefährlich.

174 Todesfälle

«Die Fischerei gilt als 3K», sagt Fischer Kimura, «immer weniger Japaner wollen das machen.» 3K ist keine Übertreibung: Nach Angaben des Justizministeriums sind 174 ausländische Praktikanten bei der Arbeit zwischen 2010 und 2017 ums Leben gekommen. Schlecht bezahlt ist der Job dazu. Viele junge Ausländer erhalten umgerechnet 3.50 Franken pro Stunde, das ist nicht einmal die Hälfte des gesetzlichen Mindestlohns. Sie haben kaum Freizeit und kein Privatleben; falls sie die Arbeitsstelle verlassen, erlischt ihre Aufenthaltsberechtigung. Jüngst klagten einige von ihnen in einer Anhörung vor einer Parlamentskommission, sie seien im Glauben nach Japan gekommen, sie würden ausgebildet, hätten aber überhaupt nichts gelernt. Ein Vietnamese warf seinem Arbeitgeber vor, man habe ihn zu Dekontaminierung an der Ruine des AKW Fukushima I gezwungen.

Derzeit arbeiten 258'000 «technische Praktikanten» in Japan, vor allem in der Provinz. Die meisten Japaner ignorieren das Phänomen, in den Städten sind die Ausländer fast unsichtbar. Die Einheimischen selbst werden aber immer weniger, 2017 starben fast 400'000 Menschen mehr, als neu geboren wurden. Der Bevölkerungsrückgang wird bisher nur zu einem Bruchteil durch Einwanderung wettgemacht. Manche chinesische Studenten, die japanische Unis absolvieren, dürfen bleiben, sie werden nach einiger Zeit eingebürgert. Die Zahl der Westler in Japan steigt ebenfalls, sie werden in Tokio zum Beispiel in der Finanzindustrie eingesetzt. Auch für Computerprogrammierer aus Indien und für Pflegepersonal gibt es kleinere Kontingente.

Vor zwanzig Jahren betrug Japans Ausländeranteil nur etwa ein halbes Prozent, inzwischen ist er auf 2,2 Prozent gestiegen. Doch das reicht nicht, um den Arbeitskräftemangel aufzufangen, unter dem Japan nicht nur bei den gefährlichen 3K-Jobs leidet. Es fehlen Dienstleister und Ingenieure. Dennoch hat Tokio eine geregelte Arbeitsimmigration bisher strikt abgelehnt. Doch eine Lösung des Bevölkerungsproblems wird immer dringlicher. «Bis 2050 brauchen wir zehn Millionen Einwanderer», meint Hidenori Sakanaka, früher einmal Chef des japanischen Immigrationsamts. Das wären jährlich 300'000 Zuzüger. «Es gibt keinen anderen Weg.» 2005 gründete Sakanaka sein Institut für Einwanderungspolitik, das untersucht, wie man Einwanderung erfolgreich organisiert. Wenn Japan Menschen ins Land hole und sich um Integration bemühe, vor allem mit Sprachunterricht, dann «sind das nicht nur Arbeitskräfte, sie werden auch Konsumenten». Als solche könnten sie helfen, Japans bald drei Jahrzehnte andauernde Wirtschaftsflaute zu überwinden.

Takaji Kunimatsu, einst Polizeichef von Tokio und vor seiner Pensionierung Botschafter Japans in der Schweiz, stimmt zu. «Wir müssen Karrierepfade für Immigranten schaffen. Wenn sie Verständnis für unsere Gesellschaft zeigen, sollten wir sie als permanente Mitbewohner akzeptieren.» Bisher ist das nicht so: Noch immer werden selbst jene Ausländer, die im Land geboren wurden und akzentfrei Japanisch sprechen, als Aussenseiter behandelt, oft diskriminiert – selbst ethnische Japaner, die im Ausland aufgewachsen sind.