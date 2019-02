Den Journalisten und ihren Arbeitgebern wirft sie vor, eine Verbotsverfügung von Victorias Bezirksgericht missachtet zu haben. Dort läuft ein Prozess, der nicht nur Australien, sondern auch zumindest die katholische Welt erschüttert. Im Dezember hatte eine Jury Kardinal George Pell, bisher Finanzchef und Nummer drei in der Verwaltungshierarchie des Vatikan, für schuldig befunden, sich vor 22 Jahren als Erzbischof von Melbourne an zwei damals 13 Jahre alten Jungen vergangen zu haben. Journalisten erlebten mit, wie das Wort «schuldig» im Gerichtssaal ertönte. Nur berichten durften sie nicht darüber.

Richter Peter Kidd hatte vor Prozessbeginn eine Nachrichtensperre verhängt. Sie untersagte allen in Australien empfangbaren Medien, irgendetwas über das Verfahren gegen den prominenten Angeklagten zu schreiben oder zu senden. Es war sogar verboten, zu berichten, dass es verboten war zu berichten. Mit solchen Verfügungen wollen australische Richter sicherstellen, dass Geschworene unvoreingenommen bleiben und Angeklagte ein faires Verfahren erhalten. Erst an diesem Dienstag hob Richter Kidd die Nachrichtensperre auf. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft eine zweite Missbrauchsanklage gegen Pell zurückgezogen, die in ein paar Wochen vor einer Jury verhandelt werden sollte.

Ausländische Medien berichteten ausführlich

Viel genutzt hatte das Verbot ohnehin nicht. Was im Prozess geschah, war bald «das am schlechtesten gewahrte Geheimnis des Landes», schreibt Lucie Morris-Marr. Die Reporterin hat Pells Prozess jeden Tag im Gerichtssaal verfolgt – und durfte seit fast neun Monaten nichts darüber schreiben, wie «in einer journalistischen Folterkammer». Doch schon am Tag des Schuldspruchs meldete Google, welcher Name in der australischen Ausgabe seiner Suchmaschine gerade besonders oft aufgerufen wurde: George Pell. US-Nachrichtenseiten wie The Daily Beast und die Washington Post stellten ausführliche Geschichten über das Verfahren online.

Und gerade Kirchenmedien zogen nach: «Missbrauch: Kardinal Pell verurteilt – und die Medien schweigen», titelte etwa katholisch.de, das Internetportal der katholischen Kirche in Deutschland. Die Süddeutsche Zeitung hielt sich wie auch die New York Times an den Wortlaut des richterlichen Verbots. Beide Zeitungen berichteten nur in ihren gedruckten Ausgaben, nicht aber elektronisch über den Schuldspruch.

Was im Netz – sogar auf Wikipedia – zu lesen war, setzte Australiens Medien unter Druck. Zwei Tage nach dem Schuldspruch erschienen zwei Boulevardblätter aus dem Newscorp-Konzern des Medientycoons Rupert Murdoch mit aussergewöhnlichen Titelseiten. «Zensiert» schrieb Melbournes «Sun Herald» in grossen Buchstaben auf seine trauerschwarze Front. «Ein schreckliches Verbrechen. Die Person ist schuldig. Sie haben die Geschichte womöglich schon online gelesen. Aber wir können sie nicht veröffentlichen. Aber vertrauen Sie uns ... Es ist die grösste Geschichte der Nation», titelte der «Daily Telegraph» aus Sydney. Auch «The Age» berichtete prominent, eine «hochprofilierte Figur» sei eines «ernsten Verbrechens» schuldig gesprochen worden.