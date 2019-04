Regierung: Anschläge in Sri Lanka waren Vergeltung für Moschee-Angriff

Zwei Tage nach den Selbstmordanschlägen auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka ist die Zahl der Todesopfer auf 310 gestiegen. 500 Verletzte wurden noch in Spitälern behandelt. 42 Menschen wurden nach Angaben der Polizei bisher in Gewahrsam genommen.

Unter den Festgenommenen ist laut Polizei auch ein syrischer Staatsbürger. Von der Regierung hiess es, insgesamt sieben sri-lankische Selbstmordattentäter hätten sich in den drei Kirchen und drei Luxushotels in die Luft gesprengt. Sie hätten der einheimischen radikal-islamischen Gruppe National Thowheeth Jamaath angehört. Die Anschläge in Sri Lanka waren ersten Ermittlungen zufolge ein Vergeltungsakt für den Angriff auf eine Moschee im neuseeländischen Christchurch im März. Das erklärte das Verteidigungsministerium am Dienstag.