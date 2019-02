Seit 40 Jahren herrscht in Afghanistan Krieg, die laufenden Friedensverhandlungen erscheinen da wie ein Wunder. Doch viele Afghaninnen können sich darüber nicht recht freuen. «Wir Frauen haben, trotz aller Probleme, so viel erreicht in den letzten 18 Jahren, wir wollen nicht unter die Herrschaft der Taliban zurück», sagt die Parlamentarierin Fawzia Koofi, eine von zwei Frauen, die bei den Verhandlungen diese Woche in Moskau dabei waren. Dort haben über 40 hohe afghanische Politiker, Stammes- und Milizenführer über den Abzug der USA und eine Beteiligung der Taliban an der Macht verhandelt. «Wer in Afghanistan Politik machen will, muss die Freiheitsrechte akzeptieren, auch die Frauenrechte», fordert Koofi.