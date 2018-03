«Wer eine staatliche SIM-Karte hat, wird getötet»

Betroffen seien die nordafghanischen Provinzen Kundus und Baghlan, die ostafghanischen Provinzen Urusgan und Gasni sowie Helmand im Süden.

Die Taliban hätten Mobilfunkanbietern damit gedroht, dass sie ihre Antennen zerstören würden, sollten sie die Dienste nicht freiwillig über Nacht abstellen, sagte Khan Saman Amarchel. Hintergrund ist offenbar, dass die Aufständischen vermeiden wollen, über ihre Handysignaturen während der Nachtruhe aufgespürt zu werden.

Taliban drohen «Salam»-Nutzern mit Tod

In Kundus ist demnach fast die gesamte Provinz betroffen, inklusive Teilen der Provinzhauptstadt. Dasselbe gilt für Urusgan. In Gasni, Baghlan und Helmand könne man in Bezirken unter Talibankontrolle des Nachts nicht mehr telefonieren, sagte Amarchel. Insgesamt kontrollieren oder beeinflussen die Taliban nach offiziellen Angaben wieder mindestens 13,4 Prozent des Landes. 30 Prozent sind umkämpft.

In einem Bericht des Instituts für Kriegs- und Friedensberichterstattung (IWPR) heisst es, dass sich alle vier grossen privaten Anbieter des Landes – Etisalat, Roschan, AWCC und MTN – an die erzwungene Abmachung hielten.

Nur der staatliche Provider «Salam» widersetze sich in manchen Gegenden noch. IWPR zitiert einen Privatmann aus Baghlan, der sagt, die Taliban hätten gedroht, jeden zu töten, der mit einer «Salam»-Karte erwischt werde. (oli/sda)