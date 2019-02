Zu diesem Ergebnis kam bereits eine umfassende Studie der Universität Bournemouth, in der die mediale Begleitung des Konflikts zwischen beiden Ländern untersucht worden war. In den von den Regierungen oder ihren Sicherheitskräften verbreiteten Stellungnahmen geht es auch aktuell nicht um Ausgleich, sondern darum, die andere Seite möglichst schlecht aussehen zu lassen – und sich selbst als Opfer darzustellen. Indien wirft dem pakistanischen Sicherheitsapparat schon seit Jahren vor, Extremisten zu unterstützen und sie von pakistanischem Territorium aus operieren zu lassen. Pakistan streitet das immer wieder ab, bis zum nächsten Vorwurf aus Delhi, den es wieder abstreitet. Andererseits zielt Islamabad stets darauf ab, das massive Militäraufgebot der indischen Armee in Kashmir als Besatzungstruppe darzustellen, die den eigentlichen Willen der Bevölkerung unterdrückt. Der bewaffnete Kampf in Kashmir sei, so Pakistans Lesart, in Wahrheit ein Freiheitskampf gegen indische Aggressoren.

Nationalist gegen Generäle

Diese Vorwürfe in Endlosschleife sind nicht neu, aber sie wirken in diesen Tagen deutlich gravierender als in der Vergangenheit. Das hat einerseits damit zu tun, dass der Hindunationalist Modi schon länger einen härteten Kurs gegen Pakistan eingeschlagen hat als seine Vorgängerregierung. Nun verschärft er ihn noch im Wahlkampf.

In Pakistan wiederum ist mit Imran Khan seit Sommer zwar ein neuer Premierminister an der Macht, der zumindest rhetorisch darum bemüht war, auf Indien zuzugehen. Aber in dem Land werden die aussen- und sicherheitspolitischen Linien noch immer vom allmächtigen Militär vorgegeben. Und Pakistans Armee rechtfertigt ihre Vormachtstellung im «Land der Reinen» vor allem durch eines: den Dauerkonflikt mit dem Erzfeind Indien um die Himalaja-Region.

Internationale Vermittlungsversuche sind in den vergangenen Jahren allesamt gescheitert. Ähnlich wie im Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis sind die Streitparteien zu sehr ineinander verkeilt. In der derzeit aufgeladenen Situation wäre es bereits ein diplomatischer Erfolg, wenn sich der UNO-Sicherheitsrat mit dem Thema beschäftigten könnte.