In Hanoi wurde Kim von einer jubelnden Menschenmenge empfangen. Es ist der erste Besuch eines nordkoreanischen Machthabers in Vietnam seit der Visite von Kims Grossvater Kim Il Sung 1964. Vietnam ist wie Nordkorea ein von einer kommunistischen Partei beherrschter Einparteienstaat. In der vietnamesischen Hauptstadt besuchte Kim die nordkoreanische Botschaft, bevor er zu seinem Hotel zurückkehrte.

Kim war am Samstag in Pyongyang zu der langen Zugreise aufgebrochen. Am stark gesicherten Bahnhof von Dong Dang an der Grenze zu Vietnam wurde der Machthaber dann mit militärischen Ehren empfangen. Kim winkte und lächelte, als er begleitet von Mitarbeitern und zahlreichen Leibwächtern den dunkelgrünen Sonderzug verliess.

«Enorme Menge und so viel Liebe»

Trump schrieb kurz vor dem Abflug im Kurzbotschaftendienst Twitter, er erwarte einen «sehr produktiven» Gipfel. «Mit einer vollständigen Denuklearisierung wird Nordkorea schnell eine Wirtschaftsmacht», schrieb Trump. Ohne Denuklearisierung werde dagegen alles so bleiben wie bisher. Der US-Präsident zeigte sich zuversichtlich, dass Kim eine «weise Entscheidung» treffen werde.

Tausende Menschen säumten den Weg, den Trumps Konvoi dann vom Flughafen ins Zentrums Hanois nahm. Viele filmten mit ihren Handys. Trump twitterte: «Enorme Menge und so viel Liebe.»

Just arrived in Vietnam. Thank you to all of the people for the great reception in Hanoi. Tremendous crowds, and so much love! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. Februar 2019

Das Treffen von Kim und Trump in Hanoi findet am Mittwoch und Donnerstag statt. Nach Angaben des Weissen Hauses wird es am Mittwoch zunächst ein gemeinsames Abendessen der beiden Staatschefs geben. Die eigentlichen Gespräche sind für Donnerstag vorgesehen.

Bei ihrem ersten Gipfeltreffen im Juni vergangenen Jahres in Singapur hatten sich die beiden Staatschefs auf eine «Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel» verständigt. Nicht geklärt wurde aber, was genau darunter zu verstehen ist und wie die nukleare Abrüstung erreicht und überprüft werden soll.