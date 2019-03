Es sucht nach Verbündeten im Kampf gegen den Terror, auch und gerade im Umgang mit Pakistan, wo sich islamistische Gruppen formieren, die behaupten, sie unterstützten einen «Freiheitskampf» in Kaschmir. Dort werden die indischen Sicherheitskräfte von vielen Einheimischen als Besatzungsmacht betrachtet, es gibt Bewegungen, die entweder einen Anschluss an Pakistan fordern oder die Unabhängigkeit für Kaschmir. Die jüngste Konfrontation zwischen Delhi und Islamabad war entbrannt, weil die in Pakistan ansässige Terrorgruppe Jaish-e-Mohamad bei einem Selbstmordanschlag auf einen Militärkonvoi am 14. Februar mindestens 40 indische Soldaten in Kaschmir getötet hatte.

Pakistans Premier Khan beklagte eine «Kriegshysterie», die in indischen Medien vor der umkämpften Parlamentswahl geschürt werde. Er versicherte, er wolle Deeskalation, betonte aber zugleich, dass sich Pakistan gezwungen sehen könnte, zurückzuschlagen, wenn Indiens Handlungen dies erforderten. So liess er sich alle Optionen offen, wobei das letzte Wort in Pakistan ohnehin die mächtigen Generäle haben. Die Rückgabe des Piloten wollte Khan als einen «ersten Schritt zu Verhandlungen» verstanden wissen. Aus Indien aber gab es keine Signale, dass Delhi auch nur zu einem Telefonat mit Khan bereit sei.