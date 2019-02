Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm ist nach Einschätzung von UN-Experten nach wie vor «intakt». Nordkorea nutze unter anderem zivile Einrichtungen wie Flughäfen, um ballistische Raketen zusammenzubauen und zu testen, heisst es in einem Bericht an den UNO-Sicherheitsrat, den die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag einsehen konnte. Damit wolle Pyongyang verhindern, dass die Raketen durch mögliche Luftangriffe der USA zerstört würden.