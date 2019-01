Die USA und die Türkei schlagen im Streit über den Umgang mit kurdischen Milizen in Syrien versöhnliche Töne an. US-Präsident Donald Trump und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan erklärten am Dienstag übereinstimmend, während eines Telefonates über die Einrichtung einer Sicherheitszone im Norden Syriens gesprochen zu haben.